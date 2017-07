Kinder kommen am BLSV-Trikot-Tag in den Vereinsfarben zur Schule

Vermischtes Waldsassen

07.07.2017

07.07.2017

(jr) Zum landesweiten Tag des Vereinstrikots am Freitag (wir berichteten) folgten viele Kinder der Markgraf-Diepold-Grundschule dem Aufruf des Bayerischen Landessportverbands (BLSV). Besonders stark vertreten waren die Fußballjungs der Sportfreunde Kondrau und des ASV Waldsassen. Der BLSV wollte mit dieser Aktion darauf hinweisen, welche Kraft vom Vereinssport ausgeht - ganz nach dem Motto "Sport im Verein ist am schönsten". In Waldsassen mit dabei waren (im Hintergrund, von links) Ernst Döllinger (Sportfreunde Kondrau), BLSV-Kreisvorsitzender Andreas Malzer und Achim Neubauer, Sportbeauftragter der Grundschule. Ohnehin wird in der Waldsassener Grundschule großer Wert auf Sport gelegt, wie Schulleiterin Maria Piendl (Zweite von rechts) zu verstehen gab. Bild: jr