Vermischtes Waldsassen

10.08.2017

Elf Kinder nahmen das Ferienprogramm-Angebot der Umweltstation wahr: Beim Nachmittag unter dem Motto "Heute koche ich" mit Eva Urbanek vom Gasthaus "Prinzregent Luitpold" lernten die Mädchen und Buben, wie sich leckere und gesunde Gerichte einfach zubereiten lassen - ganz ohne Eltern.

Zur Vorbesprechung des Speiseplanes servierte Küchenchef Thomas Urbanek eine kühle Kräuterlimonade aus Apfelsaft und Mineralwasser - verfeinert mit Zitronensaft und verschiedenen Garten-Kräutern wie Pfefferminze, Giersch, Holunderblüten, Zitronenmelisse und Mädesüß. Unter Anleitung von Evi Urbanek durfte dann jedes der Kinder seine eigene Saft-Waffel backen und - mit frisch gewaschenen Händen - bei der Herstellung von Schupfnudeln den Teig in die entsprechende Form bringen. Diese Schupfnudeln wurden nach einigen Minuten Kühlung in Salzwasser kurz gekocht, mit Speck in der Pfanne angebraten und mit Zwiebeln und Sauerkraut angerichtet.In der Menüfolge gab es noch Pizza von Thomas Urbanek wobei jeder den Belag nach eigenem Geschmack selbst belegen durfte. Als Nachspeise bereitete Johanna Urbanek mit den Jungköchen noch Bananen-Muffins zu, die jeder als Kostprobe für die Eltern mit nach Hause nehmen durfte. Zum abschließenden gemeinsamen Essen gab es noch eine leichte Gemüsesuppe mit von den Teilnehmern am Kochkurs selbst gestalteten Einlagen aus Karottenstreifen.