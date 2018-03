Vermischtes Waldsassen

26.03.2018

82

0 26.03.201882

Drei Männer aus Tschechien sind am vergangenen Freitag von Schleierfahndern kurz vor der Ausreise in ihr Heimatland angehalten und überprüft worden. Dabei stellte sich heraus, dass im Fond des Ladas ein alter Bekannter saß, dessen Gesicht den Fahndern von früheren Diebstählen in Erinnerung geblieben war.

Tatsächlich fanden die Polizisten bei der Durchsuchung des Autos dann auch mehrere Kosmetiktaschen mit fast einhundert Euro in Münzgeld. Außerdem hatten die Männer Drähte, Klebeband und Zangen dabei: typische Utensilien, um Münzgeld aus Opferstöcken zu fischen.Der 57-Jährige auf der Rückbank gab schließlich zu, gemeinsam mit seinen beiden Begleitern das Geld in einer Kirche im Oberfränkischen aus einem Opferstock gestohlen zu haben. Das Trio wurde wegen des Diebstahls angezeigt. Geld sowie Utensilien stellten die Fahnder sicher. Von Reue getrieben erleichterte der 57-Jährige im Zuge seiner Vernehmung noch sein Gewissen und gab eine ähnliche Diebestour zwei Wochen früher zu Protokoll.