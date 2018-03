"Langfinger" klaut Wechselgeld

Vermischtes Waldsassen

30.03.2018

5

0 30.03.2018

Ein bislang unbekannter Täter gelangte in der Nacht zum Dienstag über einen Seiteneingang in ein Lokal in der Prinzregent-Luitpold-Straße. Aus der Schublade im Thekenbereich entwendete der Einbrecher zwei Geldbörsen mit Wechselgeld und aus einem Regal weitere 200 Euro. Der Entwendungsschaden beträgt insgesamt 350 Euro. Die Polizei hofft nun, dass jemand in der fraglichen Nacht Beobachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Waldsassen unter Telefon 9632/8490.