Malerei und Lesung im Kunsthaus

Vermischtes Waldsassen

30.11.2017

30.11.2017

Spannend wird es am Wochenende anlässlich des Weihnachtsmarktes auch im Kunsthaus Waldsassen. Zum Punsch - mit und ohne Alkohol - wird Malerei vom Feinsten geboten. Präsentiert werden in der letzten Ausstellung dieses Jahres Werke des renommierten Künstlers Robin Seur. Der gebürtige Holländer hat an den unterschiedlichsten Orten der Welt von Amerika bis Italien Halt gemacht, wo er jeweils künstlerisch tätig war. Vor einigen Jahren zog es ihn und seine Frau nach Friedenfels.

Dort hat Robin Seur sein Atelier eröffnet, Sabine Seur arbeitet als Realschullehrerin in Kemnath. Bilder des Künstlers hängen in Galerien in Holland, Frankreich, Belgien und Italien. Seine Malereien sind international gefragt. In der Ausstellung mit Titel "Offenbar...Spirituell" zeigt der Profi seines Faches großflächige Malereien, die mitunter daran erinnern, dass niemand auf diesem Erdball unfehlbar ist. Am Samstag, 2. Dezember, darf im Kunsthaus "Dicht"-Kunst genossen werden. Die Stuttgarter Autorin Petra Renée Meineke liest um 16 Uhr Passagen aus ihrem Buch "Gehen Sie einfach durch die Wand!". Alles dreht sich um den kauzigen Psychologen Dr. Goldblum, der seine Patientin Madison Convay nach ihrem vierten Suizidversuch in die Welt der Träume schickt. Dort soll sie sich den quälenden Alpträumen um eine verlorene Liebe, Tod und Schuld stellen. Petra Renée Meineke hat für ihre Novelle, die auf der kanadischen Plattform "Wattpad" erschien, 2016 einen "Wattys Award" gewonnen.