Vermischtes Waldsassen

10.12.2017

Mücahid Göybulak hat türkische Wurzeln und ist Moslem. Beim vierten Krippenbaukurs in der Waldsassener Mittelschule ist er mit Feuereifer dabei, weil hier seine Freunde mitmachen. Was er mit der fertigen Krippe macht, weiß er noch nicht.

Warum stellen die Menschen in der Vorweihnachtszeit Krippen auf und wie kam dieser Brauch überhaupt zustande? Diesen Fragen gingen acht Schüler der Mittelschule aus den Klassen 6 und 7 in Theorie und Praxis auf den Grund. Bei der Theorie wurden sie, als sie ihr Projekt bei einem Pressetermin vorstellten, von Pfarrvikar Markus Hochheimer unterstützt. Er brachte die Geschehnisse im Zusammenhang mit der Geburt Christi ihrem Alter entsprechend auf den Punkt. Auch der Vorsitzende des Gerwigkreises, Manfred Brunner, schaute bei einer kurzen Stippvisite im Werkraum der Schule vorbei, denn drei der Mitglieder bilden die Krippenabteilung im Verein und zeigten in den vergangenen Wochen den jungen Leuten, wie man eine Krippe aufbaut. Allen voran ist das Karl Rothenaichner, der von Hans Zölch und Albert Schneider unterstützt wird. Rothenaichner und Zölch sind bekanntermaßen auch begnadete Schnitzer und mussten zu diesem Thema den jungen Krippenbauern oft Rede und Antwort stehen. Ein Thema, das alle Teilnehmer brennend interessierte, in Schulen aber aus Sicherheitsgründen so nicht angeboten werden kann.Unter der fachkundigen Anleitung der drei Krippenbauprofis durfte jeder Kursteilnehmer seine eigene Krippe bauen und mit nach Hause nehmen. Schulleiterin Claudia Strobel-Dietrich bedankte sich für die professionelle Durchführung des Kurses und freute sich schon jetzt auf eine Fortführung der Tradition im nächsten Schuljahr.Das war seit 2011 der vierte Krippenbaukurs an der Schule. Entstanden sind dabei insgesamt etwa 30 Krippen. Karl Rothenaichner sieht darin vor allem den Sinn, den jungen Menschen diese uralte Tradition wieder näher zu bringen, damit sie nicht verlorengeht. Einige der diesjährigen Kursteilnehmer haben bereits eine Krippe zu Hause. Die selbst gebastelte stellen sie entweder parallel dazu auf oder wechseln jährlich den Stall. Andere hatten bisher noch keine Krippe im heimischen Wohnzimmer und freuen sich auf Weihnachtsgeschenke in Form von Krippenfiguren.