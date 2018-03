Vermischtes Waldsassen

13.03.2018

17

0 13.03.201817

Waldsassen/Weiden. Wie jedes Jahr im März fand auch heuer die Qualifizierung zur Teilnahme am Landesfinale im A-Programm im Schwimmen in der Weidener Thermenwelt statt. Und wie in jedem Jahr gelang es der Waldsassener Mittelschule eine leistungsfähige Mannschaft zusammenzustellen, um daran teilzunehmen.

Im Wettkampf schlugen sich die acht Mädchen hervorragend und konnten die letztjährige Zeit um beinahe zwei Minuten unterbieten. Da die gegnerischen Mannschaften ebenfalls mit krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen hatten, stand einem Sieg nach fünf verschiedenen Disziplinen nichts im Weg und die Waldsassener Mannschaft ergatterte den begehrten ersten Platz. Mit der Goldmedaille um den Hals kehrten die Mädchen mit ihrem Trainer Michael Mickisch am Nachmittag in die Schule zurück. Allerdings geht das Training weiter: In April sind die Waldsassener beim Bayern-Finale in Landshut dabei. Bild: exb