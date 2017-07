Vermischtes Waldsassen

21.07.2017

Innerhalb von fünf Werktagen entstand ein großer Back- und Grillofen auf dem Freigelände der Mittelschule. Unter der Regie von bfz-Koordinator Alexander Trentzsch und Andreas Wilfert, Anleiter aus dem Bau- und Malerbereich sowie Ofenmaurer Thomas König, wurden Skizzen und Pläne erstellt, bevor der stattliche Ofen für den Außenbereich Stück für Stück von den Jugendlichen aufgemauert wurde.

Verantwortlich für diese Maßnahme zeichnete das bfz Marktredwitz, unterstützt von der Firma Hart Keramik sowie von der Firma Kassecker, die Baumaterialien zur Projektrealisierung beisteuerte. An fünf Tagen durften so die beteiligten Schüler den "realen" Berufsalltag kennenlernen, der durch die perfekte Begleitung von externen Meistern, Mitarbeitern und den Firmen selbst zu einem persönlichen Glanzlicht und Erlebnis wurde. "Durch dieses Projekt konnten die Jugendlichen ihre Fähigkeiten, Kenntnisse und Interessen im Berufsfeld Bau erweitern und vertiefen", heißt es dazu in der Pressemitteilung der Schule. Im neuen Schuljahr wird der Ofen von den Schülern noch mit einem passenden Ofenrohr und einer absperrbaren, selbst produzierten Ofentüre ausgestattet, bevor der Schlussanstrich folgt.Im Profilbereich "Gute gesunde Schule" können die Siebtklässler anschließend ihr Wissen aus dem Brotbackkurs im Fach Soziales unter Beweis stellen und im Oktober die ersten Schulbrote backen.