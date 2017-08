Vermischtes Waldsassen

Waldsassen/Maria Kulm. Zum 18. Egerländer Gebetstag in Maria Kulm diesen Sonntag, 13. August, lädt der neu gewählte Vorstand des Fördervereins Maria Kulm mit Dr. Helmut Eikam an der Spitze ein, "insbesondere auch die Jugend", so in der Pressemitteilung. Der Gebetstag wird seit 1990 wird in der Wallfahrtskirche "Maria Kulm" gefeiert, einer Propstei des "Ritterlichen Ordens der Herren vom Kreuz mit dem roten Stern." Maria Kulm war der bekannteste und bedeutendste Marienwallfahrtsort des Egerlandes, mit bis zu 30 000 Pilgern im Jahr und mit dem landesweit bekannten "Kulmer Fest" - einem Jahrmarkt und Volksfest. Die prächtige Barockkirche ist errichtet von Baumeister Christoph Dientzenhofer. Das Patrozinium "Mariä Himmelfahrt" ist in Tschechien kein Feiertag. Deshalb ist der nächstgelegene Sonntag der Egerländer Gebetstag. Hochamt um 10 Uhr. Zelebranten sind der Propst der Kreuzherren auf Maria Kulm, Milan Kùcera, und der Vorsitzende des Sudetendeutschen Priesterwerks, Karl Wuchterl. Die Messe wird in tschechischer und in deutscher Sprache gehalten. Im Anschluss Weihe der Statue "Ecce Homo", die einst auf dem Kulmer Berg stand und viele Jahrzehnte verschollen war. Musikalische Gestaltung durch die Münchenreuther Bauernkapelle, anschließend Standkonzert. Danach im Festzelt Mittagessen