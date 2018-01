Vermischtes Waldsassen

23.01.2018

Mit drei gleichberechtigten Vorsitzenden geht der Katholische Frauenbund im Kappldorf die Zukunft an.

"Selbst-bewusst"

"Lichtblicke" unterstützt

Gemeinsam lässt sich vieles erreichen. Bisherige Vorsitzende Gerda Sommer

Münchenreuth . Vorsitzende sind die nächsten vier Jahre Monika Grötsch, Ulrike Kraus und Sandra Wifling. Schriftführerin bleibt Irene Kraus, Kassiererin Christa Schafleitner. Gerda Sommer schied aus. Kassenprüferinnen sind Beate Bauer und Jutta Schreyer. Landfrauenvertreterin ist Marianne Hübner, Verbraucherschutz-Beauftragte Irene Kraus. Beisitzer sind Silvia Hausner, Sandra Ernstberger und Kathrin Wurm, Fahnenträgerinnen Bettina Männer und Renate Ernstberger. Geistlicher Beirat ist Pater Friedhelm Czinczoll. Stellvertretende Bezirksvorsitzende Erna Weis leitete die Wahl.Geehrt wurden langjährige und ausgeschiedene Vorstandsmitglieder. Nicht mehr der neuen Vorstandschaft gehört Gerda Sommer an, die zwölf Jahre lang dem Vorstandsteam angehörte und zuvor schön zwölf Jahre deren Schriftführerin war. Seit zwölf Jahren gehört Irene Kraus der Vorstandschaft als Schriftführerin an. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Lisa Fuhrmann geehrt. Für sie alle hatte stellvertretende Bezirksvorsitzende Erna Weis die Goldene Ehrennadel des Katholischen Frauenbundes mitgebracht.Die bisherige Vorsitzende Gerda Sommer informierte die Damen des 88 Mitglieder zählenden Frauenbundes über das Jahresthema 2018 "selbst-bewusst-offen". Sie betonte, dass alleine der Katholische Frauenbund in der Diözese Regensburg rund 60 000 Mitglieder zählt, bundesweit sind es 200 000 Mitglieder. "Gemeinsam lässt sich vieles erreichen", sagte Gerda Sommer und lud zu den Veranstaltungen ein. Den Jahresbericht gab Monika Grötsch, die an eine Vielzahl von Veranstaltungen erinnerte. Aktiv waren die Frauen vor allem bei Festen im kirchlichen Bereich, stellten aber auch gesellschaftlich selber etwas auf die Beine.Monika Grötsch erinnerte an das Faschingskränzchen, Weltgebetstag für Kinder, Kreuzweg, Gedächtnistraining, Osterkerzen-Verkauf, Maiandacht, Hutzanachmittag, die Teilnahme an der Diözesanwallfahrt nach Amberg, Kapplfest, Kräuterbüschelverkauf, Erntedankandacht, sowie Adventsandacht. Bedient wurde die Aktion "Lichtblicke" mit einer Spende in Höhe von 300 Euro. Dazu fanden eine weitere Vielzahl an Aktionen statt, wie der Kurs "Biergartenrezepte", oder die Teilnahme am "Dinner in Weiß" in Waldsassen.Auch für heuer stehen wieder Veranstaltungen an, wie der Kreuzweg am 18. Februar, ein Einkehrtag mit Pfarrer Stefan Prunhuber am 21. März. Am 11. April besucht Birgit Pfaller den Frauenbund mit dem Vortrag "Kraftvolle Rituale in Zeiten der Veränderung". Ein Seniorenausflug zum Sibyllenbad gibt es am 24. April. Natürlich wird der Frauenbund auch in diesem Jahr bei allen kirchlichen und weltlichen Festen rund um Münchenreuth mitwirken.