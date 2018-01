Vermischtes Waldsassen

Die Pfarrei Münchenreuth in Zahlen Die Eckdaten des kirchlichen Geschehens in der Pfarrei Münchenreuth 2017: 8 Kinder und auch 8 Ehepaare aus anderen Pfarreien erhielten in der Kapplkirche das Sakrament der Taufe. Die Sterbeglocke läutete für Gottfried Kraus und Dr. Therese Stich aus Hundsbach; Frieda Schmidt, Panzen; Josef Kunz, Groppenheim; Otto Träger und Konrad Dostler, Münchenreuth sowie Elfriede Ackermann, Egerteich. In der Pfarrei haben 406 Katholiken ihren Hauptwohnsitz. Davon besuchten am Zähl-Sonntag im März 135 und im November 136 Pfarrangehörige den Sonntagsgottesdienst. Bei den Kollekten wurden für Adveniat 961 Euro, für Afrika 388 Euro, für Misereor 630 Euro, Renovabis 232 Euro, für Weltkirche 262 Euro, für Missio 227, für Diaspora 203 Euro und für Caritas 2177 Euro gespendet. (kgg)

Münchenreuth. Rund ein Viertel aller Pfarrangehörigen engagieren sich aktiv im kirchlichen Bereich der Pfarrei Münchenreuth. Diese erfreuliche Feststellung traf Pfarrgemeinderatssprecher Robert Sommer jetzt bei einem Rückblick auf 2017. 00So haben viele Hände wieder mitgeholfen die Pfarrkirche und Kapplkirche sauber zu halten und zu schmücken, die Krippe und Heilige Grab aufzustellen, sich um die Opferkerzen zu kümmern und die Außenanlagen stets sauber zu halten.

Rund 40 Personen - ein Zehntel der Pfarreimitglieder hätten sich so diesen Aufgaben gewidmet, so Sommer. Hinzu kommen noch 24 Ministrantinnen und Ministranten, 8 Lektoren und 18 Kirchenchormitglieder sowie die Kinder die mit Flötenmusik Gottesdienste gestalteten, Frauen die Familiengottesdienste vorbereiten und Organisten, die die Gottesdienste in Pfarrkirche und Kappl kirchenmusikalisch gestalten. Ihnen allen sagte der Pfarrgemeinderatssprecher auch im Namen Pfarradministrator Pater Friedhelm Czinczoll ein "Vergelt's Gott" für deren Dienst. Nicht unerwähnt blieben dabei auch die Vorstandsgremien der Katholischen Landjugend, des Katholischen Frauenbundes, Pfarrbriefschreiber- und Austräger und andere mehr die sich um ein aktives Pfarrleben engagieren.Ein "Vergelt's Gott" galt Pfarradministrator Pater Friedhelm Czinczoll für dessen Mühen und Sorgen um die Pfarrei Münchenreuth. Dank für die Arbeit im abgelaufenen Jahr galt auch der Kirchenverwaltung mit Kirchenpfleger Reinhard Kraus an der Spitze sowie den Mitgliedern des Pfarrgemeinderates. Sommer wies auf die nächsten Pfarrgemeinderatswahlen am 25. Februar hin und bat um die entsprechenden Kandidatenlisten. Info-Kasten