Vermischtes Waldsassen

16.08.2017

Die Bundespolizei Bärnau hat am Dienstag in Waldsassen ein Auto mit vier Insassen kontrolliert. Dabei fanden sie mehrere Messer und ein Elektroimpulsgerät sowie einen Schlagring.

Gegen eine Versorgungsfahrt in Tschechien ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Wenn dabei aber verbotene Waffen auf dem Asiamarkt erworben und nach Deutschland geschmuggelt werden, gerät man schnell mit dem Gesetz und den Fahndern der Bundespolizei aus Bärnau in Konflikt.Die hatten am Dienstag, 15. August, im Waldsassener Stadtgebiet ein Fahrzeug mit vier jungen Männern aus dem Allgäu kontrolliert. Laut Polizeibericht hatte ein 17-Jähriger ein Springmesser und zwei Butterflymesser in einer Werkzeugkiste im Kofferraum versteckt.Ebenfalls in der Werkzeugkiste wollte ein 18-jähriger Mitfahrer ein Elektroimpulsgerät, das als Taschenlampe getarnt war, unerkannt nach Hause bringen. Zudem fanden die Bundespolizisten bei ihm noch einen Schlagring.Die jungen Männer sind jetzt nicht nur die gefährlichen Gegenstände los, sie müssen sich darüber hinaus wegen Straftaten nach dem Waffengesetz verantworten.