07.06.2017

Da war jemand richtig übel gelaunt: Weil er von einem anderen Autofahrer genervt war, rastete ein Skoda-Fahrer am Dienstagvormittag in der Egerer Straße in Waldsassen völlig aus. Er hinterließ am Auto seines "Kontrahenten" einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei sucht nun Hinweise auf den Mann.

Auf Motorhaube herumgesprungen

Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht gegen 11.15 Uhr vor der Bäckerei Rosner. Der 42-jährige Fahrer eines VW Polo war vom Straßenrand angefahren, um sich in den langsam in Richtung Ampel rollenden Verkehr einzufädeln. Dazu nutzte er nach Angaben der Polizei eine Lücke vor dem weißen Skoda mit tschechischer Zulassung.Dessen Fahrer war offenbar so gar nicht begeistert. Der 42-Jährige sagte später aus, der Mann habe zunächst geschimpft und gestikuliert. Es kam der Aussage zufolge zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, während der der Skoda-Fahrer den 42-Jährigen beleidigte, auf ihn zufuhr und ihm mit der Faust drohte. Dann sei der Skoda-Fahrer ausgestiegen, auf die Motorhaube des Polos gesprungen und dort drei Mal auf und ab gesprungen. Die Polizei schätzt den dadurch entstandenen Schaden auf 1000 Euro.Als der 42-Jährige die Polizei verständigen wollte, habe sich der Skoda-Fahrer aus dem Staub gemacht. Der Geschädigte beschrieb ihn laut Polizei als "Hüne" mit rund zwei Metern Größe. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Waldsassen, Rufnummer 09632/849-0, in Verbindung zu setzen.