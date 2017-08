Vermischtes Waldsassen

29.08.2017

10

0 29.08.201710

Einen Schreck erlitt eine Frau am Dienstag gegen 5.45 Uhr, als sie aus der Dusche stieg. Sie bemerkte eine Hand, die durch das gekippte Fenster ins Badezimmer gestreckt wurde.

Doch damit nicht genug. Der Unbekannte filmte die Frau mit einem Smartphone. Die Frau schrie laut, "was den Täter schließlich verscheuchte", informiert die Polizei. Die Beamten suchen nun Zeugen, die in der Pfaffenreuther Straße in Waldsassen zur Tatzeit etwas verdächtiges bemerkt oder beobachtet haben.