Vermischtes Waldsassen

27.03.2018

11

0 27.03.201811

"Anders Zeit", "anders Ort", "anders benediktinisch", "anders aussehen" - das waren die Bausteine, aus denen sich der Projekttag der Klasse 6 GTK der Mittelschule im Kloster Waldsassen zusammensetzte. Nachdem Sr. Hanna Maria Ehlers der Klasse die Klostergemeinschaft und die Tätigkeitsbereiche der Schwestern vorgestellt hatte, erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler zu Beginn des Tages gemeinsam mit Sr. Hanna Maria und Lehrerin Annika Birner an vier Stationen die Geschichte des Klosters sowie den Alltag und die Lebensweise der Schwestern. Sr. Hanna Maria beantwortete den Schülern vielfältige und interessierte Fragen. Schließlich führte Schwester Hanna-Maria die Klasse durch den Pfortenbereich. Einen eindrucksvollen Abschluss erhielt der Projekttag mit der Möglichkeit, am Chorgebet der Schwestern in der Klosterkirche teilzunehmen. Für das Gebet in lateinischer Sprache hatten die Ordensfrauen Übersetzungen vorbereitet, so dass die Kinder am Gebet teilhaben konnten. Bild: exb