16.03.2018

Die siebten Klassen der Realschule im Stiftland brachen kürzlich ins Skilager in die Wildschönau auf. "Angekommen im schönen Zauberwinkel und mit deftiger Hausmannsküche bestens gestärkt, konnten die Schüler gleich den Haushang der Unterkunft erobern und sich einfahren", heißt es in der Pressemitteilung. "Bei fast durchgängig schönem Wetter genossen die Wintersportler eine wunderbare Woche in den Bergen." Die Skifahrer waren je nach Können in verschiedene Gruppen eingeteilt. Eine weitere Gruppe probierte andere Wintersportarten aus - Schneeschuhwandern, Langlaufen, Rodeln. Spaß wurde die Woche über großgeschrieben - beim Skifahren, Schafkopf-, Vier-gewinnt- und Neunerl-Turnier oder der Zimmerolympiade. Höhepunkt der Woche war wohl das Nachtrennen am Haushang,