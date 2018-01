Realschülerinnen gestalten Programm in Klosterkirche

Vermischtes Waldsassen

01.01.2018

34

0 01.01.201834

Neben Klarinetten, Querflöten, Hackbrett und Violinen brachten die beiden Chöre der fünften bis zehnten Jahrgangsstufe traditionelle und moderne Weihnachtslieder zu Gehör. "Sie alle boten eine beeindruckende musikalische Leistung", heißt es in der Pressemitteilung der Mädchenrealschule der Zisterzienserinnen über das Konzert in der Klosterkirche. Erstmalig zeigte die Schulspielgruppe mit der "Weihnachtskonferenz" unter Leitung von Michaela Schulze schauspielerisches Können. Die musikalische Einstudierung lag in den Händen der Fachschaft "Musik" mit Doris Heindl und Martina Kick-Wittmann.