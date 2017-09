Vermischtes Waldsassen

15.09.2017

Nur den Abc-Schützen zum Start in den neuen Abschnitt vorbehalten sind normalerweise die Behältnisse. Solche gab's jetzt ausnahmsweise auch für Pädagogen - in kleiner Ausführung.

Der Realschule im Stiftland sind zum Beginn des neuen Schuljahres einige neue Lehrkräfte zugewiesen worden. Realschuldirektorin Kerstin Janke begrüßte alle Neuankömmlinge und überreichte ihnen zur "Einschulung" an der neuen Wirkungsstätte eine kleine Schultüte. Corinna Karger-Hostalka wurde mit der Fächerkombination Deutsch/Englisch von der Realschule Hof für 11 Wochenstunden an die Knabenrealschule abgeordnet. Ferner ist sie in diesem Schuljahr für die Schülerzeitung zuständig. Anna Falk (Englisch/Katholische Religion) und Eva Fuchshuber (Mathe/Physik) treten ihr zweites Referendar-Jahr an.Bei der Begrüßung mit dabei war auch Bürgermeister Bernd Sommer. Das Stadtoberhaupt stellte die Vorteile und Chancen der grenznahen Region heraus. Er hieß die Pädagogen in der Klosterstadt willkommen und wünschte viel Freude und Erfolg bei der Arbeit mit den jungen Leuten.