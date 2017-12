Vermischtes Waldsassen

15.12.2017

15.12.2017

Der Weihnachtsbasar der Realschule im Stiftland lockte zahlreiche Besucher an. Bei traumhaftem Winterwetter wurden in der vorweihnachtlichen Budenstadt des oberen Pausenhofes und in der Cafeteria der Schülermitverwaltung kulinarische Köstlichkeiten angeboten. Wer auf der Suche nach adventlicher Dekoration oder Weihnachtsgeschenken war, wurde ebenfalls fündig. Karten, Geschenkanhänger, Windlichter und diverse Weihnachts-Deko, Backmischungen im Glas und andere von Schülern gefertigte Geschenkideen standen zum Verkauf.

Kulinarisch warteten die Schüler mit Kinderpunsch und Tee, Kaffee und Kuchen, frisch gebackenen Waffeln, gebrannten Mandeln und einer Candybar auf. Aus dem eigenen Schulgarten fand die Kartoffelernte als Kartoffelpuffer im Waffeleisen reißenden Absatz. Der pikante Gaumen kam zudem mit Brezenvariationen und "Bratwiarscht" auf seine Kosten. Dabei konnten die Gäste die Weihnachtsmusik der Schulband und Bläsergruppe unter Leitung von Katrin Weiß genießen. Im Anschluss musizierten Realschulkonrektor Stephan Drexler und Josef Härtl, Musiklehrer a.D., als Duo in der Aula für die Gäste. Für die jungen Besucher gab es in der Weihnachtswerkstatt verschiedene Beschäftigungsangebote.Zum zweiten Mal konnte man auf dem Weihnachtsmarkt immer wieder tschechisch gesprochene Sätze vernehmen - denn auch die Partnerschule aus Karlsbad war erneut mit einem Stand vertreten. Wochenlang hatten die Schüler der Sprachschule Weihnachtsartikel gebastelt, die sie nun in Kooperation mit ihren Partnerschülern in Waldsassen für einen guten Zweck feilboten.Der Erlös des Weihnachtsbasars kommt auch in diesem Jahr wieder der Aktion "Lichtblicke" im Landkreis Tirschenreuth, der Aktion "Solidarität" für Waisenkinder in Ruanda sowie der Aktion "Feuerkinder in Tansania" zugute.