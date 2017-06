Rosen und Ehrungen

Vermischtes Waldsassen

11.06.2017

Im Vordergrund der Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Waldsassen standen die Ehrungen langjähriger Mitglieder. Für ihre Treue erhielten sie je einen Rosenstock vom Verein.

Zur Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Waldsassen waren neben vielen Mitgliedern auch interessierte Gartenfreunde gekommen.Anlässlich ihrer 25-jährigen Vereinszugehörigkeit wurden Ursula Bergauer, Elisabeth Fortelny, Ernst Gilch, Anna Grillmeier, Marianne Grzesina, Heinrich Güntner, Franz Lingl, Ingrid Müller, Josef Schmid, Elisabeth Schmid, Anna Sommer und Manfred Stingl mit einer Ehrenurkunde vom Bezirksverband ausgezeichnet und bekamen die Ehrennadel in Silber überreicht.Für 15jährige Vereinstreue erhielten die Mitglieder Markus Härtl und Rupert Seitz eine Ehrenurkunde vom Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege samt Ehrennadel in Bronze.Für 10jährige Vereinstreue erhielten Ursula Gesell, Johann Schmid und Horst Gesell die Ehrenurkunde des Obst- und Gartenbauvereins Waldsassen. Alle Geehrten bekamen neben ihren Auszeichnungen noch einen Rosenstock vom Verein geschenkt.Hans-Joachim Schinner referierte zum Thema, "Die Rose - Königin der Blumen". In seiner unnachahmlichen Art begeisterte Schinner die Anwesenden mit seinem Fachwissen. Vom botanischen Grundwissen ging es im kurzweiligen Vortrag zu einer farbenprächtigen Foto-Präsentation. Am Ende der Jahreshauptversammlung erhielt der Referent als Dank für seine Ausführungen eine Geschenktasche mit Inhalt. Eines der Präsente war treffender "Weise ein Fläschchen Rosenwasser für den Rosenkenner.