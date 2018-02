Vermischtes Waldsassen

14.02.2018

49

0 14.02.201849

Nicht ganz friedlich geblieben ist der Rosenmontagsball in Waldsassen. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen. So mussten die Streifen der PI Waldsassen in der Nacht zum Dienstag zwei Mal in die städtische Turnhalle ausrücken. Einen 17- und einen 19-jährigen Waldsassener erwarten jetzt Anzeigen wegen Körperverletzung zum Nachteil mehrerer Geschädigter.