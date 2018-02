Schlagringe und Messer entdeckt

Vermischtes Waldsassen

01.02.2018

Fahnder des Bärnauer Bundespolizeireviers kontrollierten in Waldsassen zwei Männer (30 und 31 Jahre alt) aus dem Saarland. Da der 31-jährige laut Fahndungscomputer in der Vergangenheit bereits wegen Gewalttätigkeiten in der Öffentlichkeit aufgefallen war, durchsuchten die Beamten die beiden Männer. Beim polizeibekannten Saarländer entdeckten sie in der Hosentasche ein Butterflymesser. Sein 30-jähriger Begleiter hatte zwei Schlagringe und ein weiteres Butterflymesser einstecken. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und die beiden Männer wegen Verstößen gegen das Waffengesetz angezeigt.