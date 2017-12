Vermischtes Waldsassen

19.12.2017

476

Aus tschechischen Drogenküchen kommt seit Jahren das hochgefährliche Crystal Meth über Bayern nach Deutschland. Schleierfahnder von Bundes- und Landespolizei versuchen, den Schmuggel zu unterbinden - dafür brauchen sie einen guten Spürsinn und eine Portion Glück.

Pullover, Gürtel, Crystal

Kontrolle per Computer

25 Jahre Diensterfahrung

1,7 Kilo Crystal