Vermischtes Waldsassen

30.01.2018

30.01.2018

Die Schleierfahnder der Polizei zogen in den vergangenen Tagen wieder einige Autofahrer aus dem Verkehr. Mal hatten die Fahrer Drogen konsumiert, mal war das Auto nicht versichert, mal wurde die Fahrerin mit Haftbefehl gesucht. Ein Mann aus dem Landkreis versuchte gar noch, vor der Kontrolle schnell das Marihuana hinunterzuschlucken, was ihm aber misslang.

Drogen auf dem Tisch

Ins Gefängnis

Am Sonntagabend kontrollierten die Schleierfahnder der Polizei Waldsassen ein Pärchen aus der nördlichen Oberpfalz. Der 21-jährige Fahrer zeigte offensichtliche Anzeichen für einen Drogenkonsum. Ein Test bestätigte den Verdacht der Fahnder, und der junge Mann musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem gab er an, dass bei ihm daheim noch etwas Marihuana auf dem Tisch liege. Bei der Nachschau in der Wohnung fanden die Fahnder prompt einige Gramm Marihuana. Der junge Mann wurde wegen des Besitzes von Drogen und wegen Fahrens unter Drogeneinfluss angezeigt.Etwas Crystal Meth und Marihuana hatte am Freitagabend ein 38-Jähriger aus dem Landkreis bei einer Kontrolle durch die Schleierfahnder in den Hosentaschen. "Er versuchte das Marihuana kurz vor der Kontrolle verschwinden zu lassen, indem er es schlucken wollte, was ihm aber gottseidank nicht gelang", so die Polizei. Eine Konsumeinheit Crystal hatte er noch in der Hosentasche stecken. Der Mann wurde wegen des Besitzes von Rauschgift angezeigt.Am Montag hielten die Schleierfahnder drei Autos aus Tschechien an, die ohne gültige Haftpflichtversicherung in Deutschland unterwegs waren. Es stellte sich nach Rückfrage bei den tschechischen Behörden heraus, dass teilweise seit einigen Monaten für die Autos der fällige Beitrag für die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung nicht mehr bezahlt worden war, weshalb die Verträge gekündigt worden waren. Die Fahrer mussten ihre Pkw abstellen und wurden wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.Da sie eine noch ausstehende geforderte Geldstrafe von 1400 Euro nicht begleichen konnte, wurde am Montagabend eine 25-jährige Tschechin von den Schleierfahndern ins Gefängnis gesteckt. Die Kontrolle durch die Fahnder brachte einen offenen Haftbefehl gegen die "Dame" ans Tageslicht. Demnach war die Frau wegen eines Betruges in Deutschland zu der Geldstrafe verdonnert worden.Sie versuchte zwar noch, telefonisch über einen Bekannten das Geld aufzutreiben, allerdings verfügte auch dieser nach eigenem Bekunden momentan nicht über so viel Barmittel, um die 25-Jährige auszulösen. Somit blieb der Frau der Weg ins "Kittchen" nicht erspart.