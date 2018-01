Vermischtes Waldsassen

09.01.2018

4

0 09.01.2018

Drei junge Männer aus Baden-Württemberg kamen gleich zum Jahresanfang mit dem Gesetz in Konflikt. Bei einer Kontrolle durch die Schleierfahnder der Polizei Waldsassen wurden sie nach Angaben der Polizei des Drogenschmuggels überführt. Gleich zu Beginn der Kontrolle händigte einer der Mitfahrer ein Tütchen mit mehreren Gramm Marihuana an die Fahnder aus, das unter dem Fahrersitz lag.

Bei der weiteren Überprüfung entdeckten die Fahnder im Geldbeutel noch eine geringe Menge Kokain. Auch die Fahrtüchtigkeitsüberprüfung fiel für den Fahrer schlecht aus, da ein Drogenvortest positiv anzeigte. "Eine Blutentnahme war daher unumgänglich", so die Fahnder. Auch der dritte Mitfahrer wurde angezeigt, da er von dem Schmuggelgut im Auto wusste.Ein Pärchen aus Österreich ging den Fahndern ebenfalls ins Netz. Die beiden wirkten bei einer Kontrolle recht nervös. Das erweckte den Argwohn der Beamten. Ein Drogentest fiel prompt positiv aus. Bei der näheren Durchsuchung fahnden die Beamten unter der Abdeckung des Schalthebels im Auto ein Tütchen mit mehreren Gramm Crystal Meth sowie einige Ecstasy-Tabletten, die dem Beifahrer gehörten, wie dieser schließlich zugab.Wie weiter noch ermittelt wurde, lag gegen den 30-jährigen Österreicher ein offener Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis im Fahndungscomputer vor. Demnach musste er noch eine Geldstrafe von 400 Euro an die Staatskasse begleichen. Da er den Betrag gleich einbezahlte, entging er einem Gefängnisaufenthalt."Die Fahrerin war gar nicht begeistert vom Tun ihres Freundes, nahm ihn aber dann trotzdem nach der Anzeigenaufnahme und Begleichung der Geldstrafe wieder mit ins Heimatland zurück", so informiert die Schleierfahndung.Ein syrischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Hessen legte vergangene Woche bei einer Kontrolle durch die Schleierfahnder einen gefälschten syrischen Führerschein vor. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann bereits in Deutschland einschlägig aufgefallen und ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Deshalb hatte er sich einen gefälschten Führerschein besorgt und damit hinter das Steuer des Hyundai gesetzt. Die Fälschung wurde sichergestellt, der Syrer angezeigt und die Weiterfahrt untersagt.