Vermischtes Waldsassen

29.03.2018

Zwei Ladendiebe machten die Schleierfahnder der Polizei Waldsassen am Dienstagvormittag dingfest. Eine Verkäuferin eines Verbrauchermarktes teilte der Polizei mit, dass gerade ein junger Mann mit einem vollen Einkaufskorb den Markt ohne Bezahlung verlassen habe und in einem tschechischen Auto geflüchtet sei.

Weit kam er nicht. Am Ortsausgang von Waldsassen stoppten die Fahnder den Wagen bereits wieder. Im Auto fanden die Beamten Kosmetikartikel im Wert von über 500 Euro, die aus dem Waldsassener Verbrauchermarkt stammten. Zudem fand die Polizei noch weitere 27 Tafeln Schokolade und 36 Shampooflaschen im Wert von fast 200 Euro, die den Ermittlungen zufolge aus einem Discountmarkt in Arzberg entwendet worden waren. Die beiden Insassen - zwei junge Männer aus Tschechien - wurden vorläufig festgenommen. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten zudem beim Fahrer auch noch Anzeichen für Drogenkonsum fest. Ein Schnelltest bestätigte diesen Verdacht. Es folgten eine Blutentnahme durch einen Arzt und eine Durchsuchung. Prompt wurden in der Unterwäsche noch kleine Restmengen von Marihuana und Amphetamin entdeckt. Außerdem fanden die Fahnder auf dem Rücksitz im Auto einen Teleskopschlagstock. Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz dar, da er griffbereit" im Auto lag.Das Diebesgut wurde sichergestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Diebe nach der Anzeige wieder entlassen. "Die Strafe vom Gericht dürfte erheblich ausfallen", so die Polizei.