Vermischtes Waldsassen

01.08.2017

Es sind Bilder, wie wir sie kennen, wenn eine Fliegerbombe entschärft wird. Die Aktion, bei der zwei Sprengmeister Objekte in Waldsassen und bei Hundsbach unschädlich machen, ist einige Nummern unspektakulärer - aber dafür umso kurioser.

Richtig gehandelt

Böllerschuss

Waldsassen/Hundsbach. Schnell hatten die Sprengmeister Martin Radons und Tobias Oelsner vom Kampfmittelräumdienst aus Feucht bei Nürnberg die erste "Granate", die bei Bauarbeiten in Waldsassen (Kreis Tirschenreuth) im Bereich der Städtischen Turnhalle ausgegraben worden wurde, als harmlos identifiziert. Es handelte sich nämlich nur um einen Metall-Zapfen, der üblicherweise als Gewicht für das Schlagwerk von Kuckucksuhren Verwendung findet. Aber mit einer dicken Patina aus Schlamm könne man so ein Teil schon mit einer Granate verwechseln. So etwas passiere den Profis öfters. "Aber besser, die Leute melden sich bei uns, wenn sie nicht ganz sicher sind."Die Meldung eines zweiten Fundes, nur ein paar Kilometer entfernt im Bereich der Straße zwischen Hundsbach und Schottenhof in einem Waldstück, erwies sich aber schon auf den ersten Blick als reale Gefahr. Ein "Schatzsucher" war am Waldrand nahe einer Viehweide mit seinem Metalldetektor unterwegs, als der plötzlich anschlug.Nur wenige Zentimeter unter der Erde fand der Jäger verlorener Schätze die amerikanische Splitter-Handgranate vom Typ MK2 aus dem Zweiten Weltkrieg. "Der Sicherungsstift ist schon ziemlich angerostet, nicht auszudenken, wenn ein Kind das Ding bei Spielen ausbuddelt", erklären die Experten. Immerhin habe so ein "eisernes Ei" eine Streuwirkung bis zu 30 Metern im Umkreis und könne auch noch im Randbereich fürchterliche Verletzungen anrichten.Lob sprechen sie dem "Schatzsucher" aus, der genau richtig reagiert und über die örtliche Polizei gleich die Experten hinzugezogen habe. Aus Angst, dass sie belangt werden könnten meldeten viele "Schatzsucher" solche Funde nicht, graben sie wieder ein oder lassen sie einfach liegen. "Einmal haben wir wohl aus diesem Grund eine Panzerfaust am Straßenrand gefunden." Dabei seien diese Befürchtungen grundlos, denn in Bayern sei die "Schatzsuche" per Metalldetektor erlaubt und Kosten entstehen dem Finder ebenfalls nicht.Ruhig und besonnen geht es zu, als sich die Sprengmeister an die Entschärfung der Granate machen. Unterhalb der Fundstelle grasen 30 Kühe friedlich auf einer Weide. Die müssen evakuiert werden, bevor es ans Sprengen geht. Der Knall könnte eine Stampede auslösen, das wollen die Experten nicht riskieren. Schnell haben die anwesenden Polizeibeamten den Besitzer der Herde ausfindig gemacht, und in Nullkommanix trotten die Tiere gemächlich nach Hause.Während Tobias Oelsner ein etwa metertiefes Loch in den lockeren Waldboden gräbt und danach drei dicke Spezialmatten anschleppt, mit denen das Loch abgedichtet wird, bereitet Tobias Oelsner die Sprengung vor. Die Sprengladung ist etwas höher dosiert als die in der Granate selbst. "Der Explosionsdruck von außen wird den Mechanismus der Granate auslösen", ist er sich sicher. Das Zündkabel, das den Sprengstoff mit dem Zündkasten verbindet ist etwa 30 Meter von der Sprengkuhle entfernt - aus Sicherheitsgründen für die Sprengmeister selbst. "Viele Kollegen zünden die Ladung heutzutage per Funk. Das funktioniert aber nicht so hundertprozentig sicher wie die althergebrachte Kabelmethode", sind sie sich einig.Dann ist es schließlich so weit. Aus 30 Metern hört sich die Explosion ungefähr wie ein Böllerschuss an. Danach ist von der Granate nichts mehr zu sehen. Das Loch wird zugeschüttet - das war's. Gerade mal zwei Stunden dauerte die Aktion.