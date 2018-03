Vermischtes Waldsassen

15.03.2018

334

0 15.03.2018334

Mit Aktenordner und Männerhandtasche wollte sich laut Polizei ein 40-Jähriger wohl den Anschein des Seriösen bei einer Kontrolle geben. Als Fahnder des Bundespolizeireviers Bärnau ihn bei Waldsassen aufhielten, nutzte ihn der schöne Schein aber wenig.

Im Auto fanden die Beamten unter dem Aktenordner ein Elektroimpulsgerät, das als Taschenlampe getarnt war. In der Männerhandtasche entdeckten sie dann einen Schlagring, so dass es angebracht war, den Mann aus Sachsen zu durchsuchen. Dabei förderten sie aus einer Oberschenkeltasche schließlich noch ein verbotenes Springmesser ans Tageslicht. "Ob der Mann Angst hatte oder einen Nachbarschaftskrieg anzetteln wollte, verriet er den Beamten nicht", berichtet POolizeisprecher Johann Miesbeck.Die Bundespolizisten tüteten die im Dragon Markt in Eger erworbene Ware in Asservatenbeutel ein und zeigten den "Entwaffneten" wegen Verstößen gegen das Waffengesetz an.