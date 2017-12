Vermischtes Waldsassen

Ausschließlich Mädchen nutzten das Angebot in der Stadtbücherei am Samstagnachmittag. Als Beitrag zum Weihnachtsmarkt gab es etwas Besonderes zu erleben: Die 13 Mädchen durften zum Schallplatten hören kommen. Aus diesem "altmodischen Gerät", so ein Mädchen, ließen sich die Besuscherinnen die Geschichten "Nikolaus und das neugierige Englein", "Frau Holle" und "Sterntaler" erzählen. Danach lud das Büchereiteam zum Basteln von Tischlichter-Engeln ein. Die eineinhalb Stunden vergingen wie im Flug. Bild: kro