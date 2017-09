Töpferei in Hatzenreuth stellte Steinzeugflaschen her

Waldsassen

22.09.2017

Inzwischen läuft der Trend wieder in Richtung Glas - nach Alternativen, etwa aus Kunststoff. Bis 1870 wird Kondrauer in tönernen Flaschen abgefüllt - hergestellt von Vorfahren der Familie Hart in Hatzenreuth.

Anfang der 80er Jahre

Hoher Stellenwert

Der Urlaub im Schlosshotel Ernestgrün war für Bernd Brinkmann aus Mülheim/Ruhr Anlass für einen Besuch bei der Firma Hart-Keramik. Dort stellte der versierte Hobby-Archäologe und Herausgeber zahlreicher Fach-Veröffentlichungen seine neu erschienene Broschüre über "Steinzeugproduktion in Hatzenreuth" vor. Anton Wolfgang Hart freute sich Bernd Brinkmann mit Ehefrau Christa in Waldsassen wieder begrüßen zu dürfen. Bei der Familienforschung und beim Nachspüren, wie lange sich die Firmengeschichte zurück verfolgen lässt, seien die Harts auf den Experten gestoßen. Brinkmann sei es zu verdanken, dass Hart-Keramik auf eine 300-jährige Firmengeschichte zurückblicken kann.Im Mittelpunkt des Zusammentreffens stand die Steinzeug-Flaschenherstellung am Anfang der Firmengeschichte. Vor diesem Hintergrund war auch Jonas Seidl dabei, Geschäftsführender Gesellschafter von Kondrauer. Untersuchungen zum Thema "Mineralwasserflaschen-Herstellung" für die böhmischen und auch Oberpfälzer Brunnen-Orte haben nach den Ausführungen von Brinkmann Anfang der 1980er Jahre zur Wiederentdeckung der Töpfereien in Hatzenreuth, Hardeck und Ernestgrün geführt. Auch in den böhmischen Orten Kinsberg, Flaschenhütte und Sandau konnten Produktionsstätten lokalisiert werden. Funde auf ehemaligen Töpferanwesen - Fragmente, Fehlbrände, sogenannter Werkstattbruch und mehr oder weniger intakte Gefäße - zeugen, dass die Produktion nicht nur zur Versorgung der Brunnenbetriebe diente. Die Mineralwasserflaschen-Herstellung habe aber einen großen Teil der Produktion eingenommen.Brinkmann bedauerte es sehr, dass in Hatzenreuth der im Egerländer Stil erbaute Vierseithof inzwischen dem Verfall preisgegeben ist. Dort waren einst Steinzeugflaschen auch für Kondrauer produziert worden - von Jakob Hart. Dessen Betrieb gilt als Vorfahre der Firma Hart-Keramik.Wie Jonas Seidl sagte, genießen die Steinzeugflaschen mit denen einst das Mineral- und Heilwasser abgefüllt wurde, in der Firmengeschichte der Familie auch heute einen hohen Stellenwert. Um 1870 wurde auf böhmischer Seite festgelegt, dass Mineralwasser künftig in Glasflaschen abgefüllt wird. Dies geschah nicht kurzfristig, sondern war auf längere Zeit ausgelegt, sagte Brinkmann. Um diesen Zeitraum dürfte seiner Schätzung nach auch die Umstellung bei Kondrauer erfolgt sein.Von der Kondrauer Philosophie her sei man ein großer Verfechter für das Glas-Gebinde und man dürfe gespannt sei was noch kommt, sagte Jonas Seidl zu Elisabeth Hart. Sie empfand die jetzigen Glasflaschen als sehr schön; sie eigneten sich auch ganz toll für Dekorationszwecke.