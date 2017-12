Vermischtes Waldsassen

05.12.2017

(exb) Ihre Fitness unter Beweis gestellt haben in den vergangenen Monaten Mitglieder des Turnvereins Waldsassen (TVW): Jetzt durfte die Sportabzeichen-Abteilung 28 Deutsche Sportabzeichen verleihen. Außerdem sind die Prüfungen für 11 Leichtathletik-Abzeichen Nordic Walking erfolgreich gemeistert worden.

Bei einer kleinen Feier in der oberen Skihütte in Schloppach wurden die Auszeichnungen verliehen. Herausragend Gerd Braunschläger: Er hat die Aufgaben für das Deutsche Sportabzeichen in Gold inzwischen 45 Mal wiederholt. Weitere Ehrungen gingen für 10 Wiederholungen des Deutschen Sportabzeichen Jugend an Marika Rustler und Lea Selch. Bei den Erwachsenen freuten sich über 15 Wiederholungen Gerlinde Santl und Robert Lang. Zum 20. Mal durften Rita Ernstberger und Werner Selch das Deutsche Sportabzeichen entgegen nehmen.