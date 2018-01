Vermischtes Waldsassen

19.01.2018

Leben und arbeiten irgendwo auf der Welt: Vor zehn Jahren schon ist die Vortragsreihe ein großer Erfolg. Jetzt gibt es eine Neuauflage.

2008 erzählten Uwe Kalliwoda, Herfried Langer und Björn Spreitzer über sich und ihre Jobs. Was sich seitdem alles verändert hat, wollen sie im Laufe des Jahres erneut berichten - beim Projekt .Stiftländer im Ausland" im Programm der Stiftung Kultur- und Begegnungszentrum Abtei Waldsassen. Eröffnen werden den Reigen jedoch die Schwestern Theresa und Eva Pöllinger: Sie werden am Freitag, 26. Januar, um 19.30 Uhr im Maurussaal im Haus St.Joseph von ihren Erlebnissen erzählen. Der Eintritt ist frei.Theresa war über ein Jahr in Südostasien, Südafrika und Neuseeland unterwegs. Das Land der "langen weißen Wolke", wie die neuseeländischen Ureinwohner ihre Heimat nennen, hat sie dabei besonders beeindruckt. Es geht Rucksacktouristinnen aber nicht nur um touristische Erlebnisse. Die "Backpackerin" muss sich auch ihren Unterhalt selbst verdienen. Theresa arbeitete im Service von Cafes, aber eben auch auf einer Farm. Von den vielen Kontakten mit den Menschen des Landes schwärmt sie noch heute.Eva Pöllinger leistete ein soziales Jahr in Tansania ab. Sie arbeitete dort in einem Kinderheim und betreute zuerst die Babys. Später war sie dann für ältere Kinder zuständig. Noch heute erzählt sie gerne von der Offenheit und Kontaktfreudigkeit der Leute in Afrika, das oft ärmliche Leben und die gravierenden Unterschiede bei der Bevölkerung. Bewundernswert gerade deswegen die Vielfalt des Zusammenlebens und die Rücksichtnahme.