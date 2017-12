Vermischtes Waldsassen

26.12.2017

Drogen, Silvesterfeuerwerk und Autos ohne gültige Versicherung - die Schleierfahnder der Polizei Waldsassen hatten in den Tagen vor Weihnachten einiges zu tun.

Verbotenes Feuerwerk

Fehlende Haftpflichtversicherung

Zum einen deckten die Beamten mehrere Fälle von Drogenschmuggel auf. So kontrollierten sie zum Beispiel am Samstag, 23. Dezember, einen jungen Mann aus Mittelfranken mit seiner weiblichen Begleitung. Zu Recht. Es stellte sich heraus, dass der Mann einige Gramm Crystal Meth in seinem Körper über die Grenze schmuggelte.Ein junger Sachse fiel den Fahndern am Samstag ebenfalls auf. Er war gerade auf dem Weg zu seinen Eltern, um dort die Feiertage zu verbringen. Schon beim Öffnen des Fahrerfensters wehte den Beamten eine deutliche Marihuanafahne entgegen.Der Grund dafür: Der Mann hatte mehrere Gramm Marihuana in seiner Reisetasche deponiert. Zudem fiel ein Drogentest zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit zu seinen Ungunsten aus. Er durfte nicht weiterfahren und musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus.Ähnlich erging es zwei weiteren Männern. Sie hatten jeweils eine kleine Menge Amphetamin und Marihuana in ihrer Kleidung und im Auto gelagert. Auch sie mussten das Rauschgift bei den Fahndern abgeben und bekamen eine Anzeige.Zudem stellten die Beamten in den letzten Tagen noch zwei weitere Autofahrer fest, die ihr „Gefährt“ unter dem Einfluss von Drogen führten. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht der Fahnder.Weil sie verbotenes Silvesterfeuerwerk in Tschechien gekauft und nach Deutschland bringen wollten, müssen sich außerdem Reisende in 15 Fällen verantworten. Insgesamt zogen die Fahnder fast 2000 unzulässige Böller aus dem Verkehr. Die Angezeigten müssen mit empfindlichen Strafen rechnen, die Böller wurden sofort eingezogen.Ebenfalls angezeigt wurden in vier Fällen tschechische und slowakische Staatsbürger, die mit ihren Autos in Deutschland ohne gültige Haftpflichtversicherung unterwegs waren. Dies ermittelten die Beamten jeweils durch eine Abfrage im nationalen Versicherungsregister. Die Fahrer wurden angezeigt und durften erstmal nicht mehr weiter fahren, bis sie eine neue Versicherung vorweisen konnten.