Vermischtes Waldsassen

21.08.2017

Silvester ist erst in vier Monaten, ein 16-Jähriger aus Oberfranken hat sich aber schon jetzt um genügend Böller gekümmert. Laut einer Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Waidhaus entdeckten die Beamten der Bärnauer Bundespolizei und des Selber Zolls bei einer Kontrolle am Sonntag in Waldsassen die unerlaubten Kracher.

Der Jugendliche hatte sich mit 52 Stück Pyrotechnik eingedeckt und versteckte sie im Auto seines Freundes. Laut der Polizei entdeckten die Beamten die Böller unter der Abdeckung der Reserverad-Mulde. Die teure Entsorgung der Silvesterknaller muss der Beschuldigte zahlen. Außerdem bekommt er eine Anzeige wegens des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.