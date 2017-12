Vermischtes Waldsassen

03.12.2017

0 03.12.201720

Besser hatte es zum Auftakt nicht sein können. Bei trockenem und kaltem Winterwetter strömten die Leute in zum Weihnachtsmarkt in und rund um die Neuen Gärten.

Wenn die staade Zeit vorbei ist, wird's schon wieder etwas ruhiger. Bürgermeister Bernd Sommer nach einem Zitat von Karl Valentin

Die vielen Besucher erlebten eine besondere Atmosphäre in der wunderschön angelegten Budenstadt mit duftenden und heißen Maroni, leckerem Zoigl-Spieß und natürlich vor allem Glühwein und Punsch. Der wärmte die Besucher von innen heraus. Rund 40 Kinder des städtischen Kinderhauses "Tausendfüßler" eröffneten mit Liedern und Gedichten den Weihnachtsmarkt, ehe Bürgermeister Bernd Sommer offiziell eröffnete. Er hieß besonders Gäste von auswärts willkommen - aus der französischen Partnerstadt Marcoussis und aus der tschechischen Partnerstadt Chodov. Sommer zitierte auch Karl Valentin: "Wenn die staade Zeit vorbei ist, wird's schon wieder etwas ruhiger". Im Anschluss daran verteilte Nikolaus Geschenke an die Kinderhaus-Kinder. Beim Gang durch die Budenstadt zeigte sich: Vor allem das kulinarische Angebot war vielseitig. Denn neben Glühwein, Punsch, Bratwürsten und Steaks gab es auch geräucherte Forellen, Pizza, Bayerische Hot-Dogs oder auch Stollen. Plätzchen, Marmelade und Honigerzeugnisse. Es präsentierten sich aber auch so manche Kunsthandwerker und Bastler mit selbst hergestellten Geschenkideen - Schwibbögen, Strohsterne, weihnachtlichen Deko und Kerzen sowie verschiedenste Strick- und Häkelwaren: Socken, Mützen, Puppenkleidung. Am Samstagabend besuchten die "Grölldeifl" den Weihnachtsmarkt und sorgten mit ihrem Auftritt für einen Höhepunkt. Die zehn "Grölldeifl", darunter auch ein "Nachwuchs-Grölldeifl", sorgten mit ihren Masken für mächtig Aufsehen unter den vielen Besuchern. Am Sonntagabend präsentierten sie am Goetheplatz ihre magische Show.Der Weihnachtsmarkt war aber auch Ort der Begegnung zwischen Leuten und des lockeren Gesprächs untereinander. Am kommenden Wochenende, am 2. Advent, folgt der zweite Teil des Weihnachtsmarktes.