"Wasserschloss" in Waldsassen?

Vermischtes Waldsassen

17.03.2018

34

0 17.03.201834

Das Projekt ist verlockend. Wiederholt war bereits innerhalb des Konzepts für die Gartenschau-Bewerbung die Rede davon: Der Graben ums ehemalige Abtschloss könnte wieder geflutet und somit das historische Gebäude zum "Wasserschloss" werden. Doch zunächst soll geprüft werden, wie sich das Vorhaben umsetzten ließe und vor allem zu welchen Kosten.

Außerdem gibt es, seit die Pläne bekannt geworden sind, große Befürchtungen bei den Verantwortlichen im Finanzamt - etwa ob denn so viel Wasser um das Gebäude herum nicht der Substanz schadet. Wie auch immer: Falls einmal Wasser ums Abtschloss fließen sollte, so hat Bernd Sommer beim Treffen am Mittwoch schon mal eine Attraktion zur Einweihung zugesichert: "Wenn das klappt, dann schwimme ich zur Eröffnung einmal außen herum", versprach der Bürgermeister.