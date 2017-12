Vermischtes Waldsassen

20.12.2017

31

0 20.12.201731

Knapp 8000 Sterne-Sammelkarten waren abgegeben worden. Rund 100 glückliche Gewinner dürfen sich wieder über ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk freuen.

60 Sachpreise

Gesamtwert 5000 Euro

Erstmals Konzertkarten unter den Preisen Die AGW-Vorstandssprecher Nils Wittmann, Reinhard Heinrich und Alfons Kliebhan überreichten die Preise an die Gewinner. Sie wussten bis zu diesem Zeitpunkt nicht, welches zusätzliche Weihnachtsgeschenk sie mitnehmen durften. Reinhard Heinrich freute sich besonders darüber, dass heuer zum ersten Mal auch vier mal zwei 2 Karten für Basilikakonzerte und drei mal zwei Karten für WKK-Konzerte zu den Sachpreisen mit zählten. Zehn Gewinner freuten sich über Lebkuchenpräsente der Bäckerei Rosner, weitere zehn über Gutscheine des Sibyllenbads, fünf Gewinner über Gutscheine Schuh-Geyer, drei über Armbanduhren von Wolfsegger, vier über Gutscheine von Damen- und Herren-Frisör Kliebhan. Außerdem gab es als Preise Gutscheine und Präsente der Metzgereigeschäfte, der Gastronomiebetriebe Prinzregent Luitpold und Bayerischer Hof, Münzen der Sparkasse Nordoberpfalz, Gutscheine von "Hautsache", eine Kaffeemaschine von Elektro Lindinger sowie Sport-Tasche und Schreibset von Dyrbusch. Neben Andrea Dietl, die sich über ein Ghost-E-Bike freute, war die Überraschung für Werner Rustler groß, der einen Weber-Grill der Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz. Ramona Stock erhielt einen Gutschein von Toms Sport-Lounge, Rosi Hruby ein Fön-Glätteisen und Irene Bauer eine Action-Cam. Im Anschluss an die Preisverteilung luden seitens der Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz Regional-Marktleiter Tilo Scharnagl und Geschäftsstellenleiter Thorsten Meier zu einem Umtrunk ein. (kgg)

Von einem großartigen Erfolg sprechen die Intiatoren der Aktionsgemeinschaft Waldsassen (AGW) im Zusammenhang mit der Weihnachtsverlosung. Als Hauptpreis-Gewinnerin darf sich Andrea Dietl über ein Ghost-E-Bike freuen.Zur Preisübergabe hieß 2. Bürgermeister Karlheinz Hoyer viele Preisträger in der Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz willkommen und bedankte sich beim AGW-Vorstandsteam für die Organisation und Durchführung dieser 16. Weihnachtsverlosung.Es sei dort nicht gespart worden, um Leute mit einem zusätzlichen Weihnachtgeschenk glücklich zu machen, sagte Hoyer: "Wenn wir - die Bevölkerung und die Geschäftswelt von Waldsassen - zusammenhalten, werden wir auch die Zukunft meistern", sagte Hoyer. Namens der Bank begrüßte Geschäftsstellenleiter Thorsten Meier die Gewinner und gratulierte dazu. Dem Motto "dort wo ich wohne will ich auch kaufen" habe sich die Bank gerne wieder mit eingebunden und Räumlichkeiten - wie Schaufenster zum Ausstellen der Preise - zu Verfügung gestellt. AGW-Vorstandssprecher Nils Wittmann freute sich zur Preisübergabe den Großteil der 60 Sachpreis-Gewinner begrüßen zu dürfen. Er bedankte sich für die zahlreiche Beteiligung und durch ihren regen Einkauf die Waldsassener AGW-Mitgliedsgeschäfte und ihrer Glückssterne-Aktion unterstützt haben.Durch die Unterstützung der Geschäfte konnte man als AGW-Vorstandsteam die Hauptpreise und viele andere rund 60 Sachpreise wieder möglich machen, sagte Wittmann. Zusammen mit den 30 Enten-Weihnachtsbraten von Legat konnten so fast 100 Preise im Gesamtwert von rund 5000 Euro zur Verfügung gestellt werden. "Dies müssen uns andere erst nachmachen", meinte Nils Wittmann ganz nebenbei. Man könne sich heute Amazon und Zalando nicht mehr wegdenken, aber man kann heute noch seinen Einkauf hier in Waldsassen erledigen, was vielerorts nicht mehr möglich sei. "Wenn wir weiter daheim shoppen, können wir uns auch weiterhin auf großartige Gewinnspiele und tolle Preise wie diese hier freuen." Nils Wittmann bedankte sich auch bei seinem Vorstandsteam und allen die mit dazu beigetragen haben. Info-Kasten