12.06.2017

Weit über 100 historische Fahrzeuge für den landwirtschaftlichen Einsatz rollten am Sonntag mit lautem Geknatter an und parkten vor der Kappl. Nächstes Jahr plant Organisator Günther Dostler eine Neuauflage des Treffens.

Gottesdienste, Musik und kulinarische Auswahl Beim Kapplfest stand der Sonntagvormittag stand ganz im Zeichen von drei Gottesdiensten. Zwei stand Kapplpfarrer Friedhelm Czinczoll vor, den dritten Gottesdienst zelebrierte Pfarrer Ferdinand Kohl aus Klingenthal. Für die musikalische Gestaltung waren der Kirchenchor Münchenreuth und die Bauernkapelle zuständig. Die Orgel spielten Franz Bartl und Christine Sommer. Nach den Gottesdiensten zog es die Gläubigen in die aufgebaute Budenstraße, oder in den benachbarten Biergarten, wo am Nachmittag die Münchenreuther Bauernkapelle unter Leitung von Peter Fuhrmann aufspielte. Derweil genossen die vielen Besucher die große kulinarische Auswahl, (jr)

(jr) Dostler staunte schon am Vormittag; Der Grund war der Andrang vieler alter Fahrzeuge zum zweiten Oldtimertreffen des Bulldog-Stammtisch Münchenreuth. Die Liebhaber der betagten Fahrzeuge hatten zur Kapplkirche eingeladen Dort wurde das Große Kapplfest gefeiert wurde. Nach Angaben der Veranstalter waren es 120 alte Bulldogs, die sich vor der besonderen historischen Kulisse präsentieren. Am Nachmittag aber kamen immer noch weitere Fahrzeug hinzu.Die Bulldogs reichten vom Svoboda aus dem Jahr 1937 des Kleinbüchlbergers Vladislav Migula, bis zum etwa 200 000 Euro teuren nagelneuen und 300 PS starken Case IH des Mitterteicher Unternehmers Michael Zintl. Besucher des Kapplfestes aber auch Experten aus dem ländlichen Bereich besichtigten die gezeigten Fahrzeuge. Während im Inneren der Dreifaltigkeitskirche Gottesdienste gefeiert wurden, trafen nach und nach die Bulldogs ein. Einige wurden sogar per Anhänger herantransportiert und dann auf dem Gelände abgeladen. Viele der Besitzer freilich machten sich mit ihrem liebgewordenen Bulldog selber auf die Strecke und fuhren zur Kappl.Günther Dostler freute sich über den großartigen Erfolg - und dies trotz Konkurrenzveranstaltungen. Dostler freute sich über den enormen Zuspruch. "Im vergangenen Jahr hatten wir 70 Oldtimer zu Gast." Dostler war den ganzen Tag über auf dem Gelände unterwegs und führte mit den Besitzern Gespräche. Unter den Gästen auch 2. Bürgermeister Karl-Heinz Hoyer, der sich bei den Bauern und Landwirten recht wohl fühlte.Die Bulldogs hatten sich im Schatten der mächtigen Dreifaltigkeitskirche postiert. Kurz vor Mittag unterzogen sich viele der teilnehmenden Oldtimer einer Leistungsprüfung für Traktoren. Dort erfuhren die stolzen Besitzer, wie viel Dampf ihre Maschinen unter der Haube haben. "Aber wir müssen warten, bis die Gottesdienste beendet sind", sagte Dostler, "weil es etwas lauter werden wird". Höhepunkt am Nachmittag war eine Ausfahrt, die von der Kapplkirche nach Münchenreuth, Schottenhof, Hundsbach, Pechtnersreuth und wieder zurück führte. 12 Kilometer mussten die teils schon sehr betagten Fahrzeug schon zurücklegen. Die weiteste Anreise zum Treffen hatten Teilnehmer aus Schnaittach, dem Vogtland oder aus dem tschechischen Skalna. Doch nicht nur die Oldtimer standen im Mittelpunkt des Interesses, sondern auch die neuesten und modernsten Schlepper der Landwirtschaft. Drei regionale Landmaschinen-Firmen präsentierten leistungsstarke High-Tech-Traktoren, so unter anderem einen Fendt 722 mit 220 PS, einen John Deere oder den Case IH. Dostler sagte auf Nachfrage, dass es nächstes Jahr die dritte Auflage des Oldtimer-Treffens geben wird. "Der Erfolg gibt uns Recht".___Weitere Informationen im Internet: