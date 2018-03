Vermischtes Waldsassen

12.03.2018

32

0 12.03.201832

Vielleicht lag es am ersten schönen Frühlingstag: Über 160 Gäste - deutlich mehr als in den Jahren zuvor - konnte Markus Scharnagl, Leiter des Sachausschusses "Ehe und Familie" im Pfarrgemeinderat, am Sonntag mit seinem Team im Jugendheim-Festsaal begrüßen. "Eltern, Kinder und Großereltern fanden mit Wurst, Käse, Joghurt, Müsli, Obstsalat, Säften und vielem mehr ein reichhaltiges Angebot am Frühstücksbuffet vor", heißt es in der Pressemitteilung. Kaffee wurde den Gästen am Tisch durch das Helferteam gereicht. Mit der vorbereiten Spiel- und Malecke hatten die Kinder einen kurzweiligen Vormittag. Der gemeinsame Besuch des Familiengottesdienstes in der Basilika bildet den Abschluss. Nach dem Angebot zum Valentinstag (wir berichteten) stieß auch diese Veranstaltung des Sachausschusses "Ehe und Familie" wieder auf große Resonanz: Selbst von außerhalb der Stadtgrenzen kamen Gäste - unter anderem aus Waldershof. Bild: exb