Zum runden Geburtstag Böllerschüsse für Petra Franke

05.09.2017

Waldsassen/Mitterteich. Eine große Gratulantenschar traf sich vor dem Schützenhaus in Mitterteich, um Petra Franke zum 60. Geburtstag zu gratulieren - allen voran Wolfgang Friedl, Schützenmeister der Königlich-privilegierten Schützengesellschaft Mitterteich, bei der die Jubilarin seit vielen Jahren als Damenleiterin wirkt. Den Glückwünschen schlossen sich vom Stiftlandgau Gaudamenleiterin Angela Petersohn mit Sportleiterin Elfriede Kamm und von der Königlich-privilegierten Schützengesellschaft 1519 Waldsassen erster Schützenmeister Alfred Koch mit einer Abordnung an. Für ihre Vereine und für den Stiftlandgau tritt Petra Franke als Pistolenschützin im Rundenwettkampf und bei Meisterschaften an. Ein besonderer Glückwunsch kam von Gerhard Franke, dem Vorsitzenden der Soldatenkameradschaft 1883 Waldsassen. Bei den "Soldaten" konnte die Jubilarin in den zurückliegenden Jahrzehnten bei den Landes- und Bundesschießen in ihren Disziplinen Luftpistole und Sportpistole regelmäßig mit Spitzenplätzen aufwarten und kam oft als Bayerische oder Deutsche Meisterin nach Hause. Die Gratulationscour krönten die Böllerschützen aus Mitterteich mit ihrem Kommandanten Dieter Franke, indem sie mit einigen krachenden und rauchenden Salven ihre Böllerkameradin hochleben ließen. Das Bild zeigt die Gratulantenschar vor dem Schützenhaus in Mitterteich, Jubilarin Petra Franke (Bildmitte) mit Ehemann und Böllerkommandant Dieter Franke sowie Sohn Tobias, die Schützenmeister Wolfgang Friedl (links) und Alfred Koch (rechts), Gausportleiterin Elfriede Kamm (Sechste von rechts), Gaudamenleiterin Angela Petersohn (Zehnte von rechts) und Gerhard Franke (14. von links). Bild: kdi