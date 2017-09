Wirtschaft Waldsassen

15.09.2017

7

0 15.09.2017

Den sprichwörtlich roten Teppich rollte die Schmeller-Installations GmbH jetzt für junge Leute aus: Sieben neue Auszubildende - so viel wie noch nie zuvor - sind im Unternehmen begrüßt worden. Der Tag begann mit einer Betriebsführung und einem Workshop in der Ausbildungswerkstatt mit den Ausbildern Andreas Reber und Maximilian Schmeller. Die neuen Mitarbeiter wurden von ihren Eltern in den neuen Lebensabschnitt begleitet. Die Auszubildenden hörten interessante Informationen über den Betrieb - darunter auch über die aktuellen Baustellen. Ein Teil davon befindet sich inzwischen im gesamten Bundesgebiet. Mit einer kleinen Brotzeit klang die Begrüßung aus.

Fünf der sieben Lehrlinge sind im Elektrobereich tätig. Die Firma Schmeller zählt inzwischen 55 Mitarbeiter, 15 sind derzeit in Ausbildung. In aller Regel übernimmt das Unternehmen die jungen Leute nach der Ausbildung. Damit zählt die Firma auf den Nachwuchs aus den eigenen Reihen. Wie es in der Pressemitteilung heißt, werden bereits jetzt Bewerbungen für den Ausbildungsstart 2018 entgegen genommen.Neue Auszubildende im Schmeller-Team sind: Justin Sticht, Maximilian Ernstberger, David Wifling, Timo Weigelt (alle Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik), Regina Mayerhofer (Kauffrau für Büromanagement), Samuel Weiß, Luca Strobl (Anlagenmechaniker).