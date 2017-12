Wirtschaft Waldsassen

26.12.2017

Eine Winterpause gibt es nicht auf der Baustelle: Die Zeit drängt, der Plan ist schon einige Wochen in Verzug. Doch der Termin für den Umzug steht.

Fundierte Ausbildung

Blockheizkraftwerk

Hatzenreuth. "Wir brauchen Platz", sagt Martin Schneider, Inhaber der Firma Hopf-Haustechnik, über das Projekt: Gegenüber des jetzigen Standorts in der Ortschaft Hatzenreuth lässt der 29-Jährige einen Komplett-Neubau des Installations- und Heizungsbaubetriebs errichten. Im Herbst begannen die Arbeiten.Die Investition von rund 625 000 ist ein Meilenstein in der Historie des Handwerksbetriebs, der seinem Standort im Dorf treu geblieben ist. Zurzeit sind in der Firma zehn Mitarbeiter beschäftigt. Im Betrieb aktiv ist außerdem noch Firmengründer Andreas Hopf. Der Schlossermeister wagte 1982 den Sprung in die Selbstständigkeit und baute die Firma Zug um Zug aus. Seit vier Jahren sei der Neubau auf der sprichwörtlich "grünen Wiese" geplant worden, erzählt Martin Schneider. Eine Erweiterung der bestehenden Gebäude kam bei den Überlegungen nicht in Frage. "Hier ist alles recht verwinkelt, das wäre nichts geworden."Der 29-Jährige hat nach einer fundierten Ausbildung und der Meisterprüfung die Firma Anfang Januar 2015 von seinem Opa übernommen. Er ist froh, dass das Ende der beengten Verhältnisse im Betrieb auf dem großelterlichen Anwesen nun bald absehbar ist. "Mitte bis Ende 2018" nennt Schneider als Termin für den Umzug; wobei er den zeitlichen Verzug etwas beklagt.Denn während der Wintermonate hätte schon der Innenausbau starten sollen; nun zieht sich der Baufortschritt etwas hin. Nach der Feiertagspause sollen die Arbeiten fortgesetzt werden - unabhängig vom Wetter. Auf rund 4000 Quadratmeter entsteht der neue Betrieb: Größte Bauwerke sind die beiden in Stahlbauweise errichteten Hallen - eine 20 auf 8 Meter groß, die andere 40 auf 12 Meter. In einem Gebäude entsteht ein sogenanntes Kalt-Rohrlager ohne Heizung sowie in der zweiten Halle eine beheizte Werkstatt mit Lager - "...alles ebenerdig", wie Schneider erklärt. Dazu ein Bürotrakt mit Aufenthalts- und Sanitärräumen. Vieles wird vor Ort auf der Baustelle erledigt, doch gebe es auch vorbereitende Arbeiten, erläutert der junge Firmenchef die Notwendigkeit einer Werkstatt. Sie ist vor allem nötig, wenn Leitungen für Biogas-Anlagen geschweißt werden müssen. Das Herrichten von Dachrinnen oder das Kanten von Blechen nennt Schneider als weitere Tätigkeiten, die eine Werkstatt erfordern.Die jetzigen Betriebsstätten werden künftig von der Familie privat genutzt. Der Neubau wird nach energetischen Gesichtspunkten ausgelegt; ein Blockheizkraftwerk versorgt die Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit Energie. "Wir wollen weg vom Öl", so Schneider.