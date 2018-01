Wirtschaft Waldsassen

01.01.2018

24

0 01.01.201824

Ob prickelnd oder ganz sanft, fruchtig-süß oder sauer-lustig: Aus dem Kondrauer Mineralbrunnen sprudelt förmlich der Erfolg. Das Traditionsunternehmen freut sich über steigenden Absatz und ehrt langjährige Mitarbeiter.

Kondrauer setzt alles daran, den positiven Trend 2018 fortzusetzen und allen Bayern einen guten Schluck ,Kondrauer' auf den Tisch zu bringen. Kondrauer-Geschäftsführer Ralf Brodnicki

Kondrau. Bis zu 400 000 Flaschen Kondrauer Mineralwasser oder Limonade werden täglich konsumiert, überwiegend in der Heimatregion. Das war nicht immer so. Vor allem die Wiedereinführung, mit dem Ziel zur Rückbesinnung auf den bayerischen Ursprung, nennen die Verantwortlichen als Grund für das gute Ergebnis.Ziel sei es, mit dem mehrfach ausgezeichneten "Genuss-Mineralwasser der Bayern" im ganzen Freistaat zu überzeugen, erklärt Ralf Brodnicki, einer der Geschäftsführer des Betriebs vor den Toren Waldsassens. Seit der Wiedereinführung ist die Markenbekanntheit gestiegen. Favorit beim Mineralwasser ist die Sorte "Medium", während "Franz" - die Zitronen-Sorte - bei den Limonaden ganz hoch im Kurs steht. Die insgesamt vier Quellen in Mitten des Oberpfälzer Waldes sind auch Ursprung für diverse Schorlen und die Getränke der bekannten, kalorienarmen Marke "Deit". Seit mehr als 700 Jahren gibt es den Familienbetrieb schon. Rund 120 Mitarbeiter beschäftigt das Kondrauer Unternehmen an zwei Standorten. Für 25-jährige Betriebszugehörigkeit zeichneten die Geschäftsführer im Rahmen einer Feier die treuen Mitarbeiter aus: Norbert Heinz, Maik Ritter, Martin Schulz, Alois Kraus und Alexander Riedl freuten sich über die Ehrungen durch Brau-Ingenieur Jonas Seidl und Mineralwasser- und Markenexperte Brodnicki. Besonders ausgezeichnet, für 40 Jahre im Unternehmen, wurde Josef Heinrich."Kondrauer setzt alles daran, den positiven Trend 2018 fortzusetzen und allen Bayern einen guten Schluck 'Kondrauer' auf den Tisch zu bringen", hofft Brodnicki. Der Familienbetrieb stellt sich für die Zukunft auf und sucht aktuell Auszubildende als Fachkräfte für Lebensmitteltechnik, sowie Maschinen- und Anlagenführer mit Schwerpunkt Lebensmitteltechnik.