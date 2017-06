Wirtschaft Waldsassen

16.06.2017

Schnaps gibt's keinen. Obwohl dies die Zahl als Anlass für das Jubiläum erahnen lassen könnte. Seit mittlerweile 111 Jahren wird an der Schützenstraße mundgeblasenes Glas gefertigt.

Jeder leistet Beitrag

Ofen bleibt jahrelang kalt

Manuelle Glasherstellung die Besonderheit Am 22. und 23. Juni werden geladene Gäste aus Politik und Wirtschaft, Architekten, Künstler, Glaswerkstätten und Geschäftspartner mit den Beschäftigten der Glashütte Lamberts anlässlich des Jubiläums "111 Jahre Glasherstellung in Waldsassen" ein großes Fest feiern. Neben Vorträgen von Staatssekretär Gunther Adler (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und Vorsitzender des Stiftungsrates der Bundesstiftung Baukultur), Dr. Ivo Rauch (Sachverständiger für Kunst und Denkmalpflege) und dem Pfarrer Hans-Peter Weigel (Rundfunkbeauftragter und Künstlerseelsorger des Erzbistums Bamberg) wird auch der gesellschaftliche Aspekt nicht zu kurz kommen. Am Donnerstag wird ein Hüttenabend mit Live-Musik stattfinden, am Freitag gibt es ein Weißwurstfrühstück. Für Gäste werden auch Hüttenführungen angeboten. "Jeder kann somit die Eindrücke mit nach Hause nehmen und dazu beitragen, das Wissen um die Waldsassen praktizierte Kunst der manuellen Glasherstellung weiter zu verbreiten", heißt es in der Pressemitteilung. (pz)

Wir haben Krisen überstanden, an die ich vorher überhaupt nicht gedacht habe. Gesellschafter-Geschäftsführer Hans Reiner Meindl

"Wir wollten es nicht durchgehen lassen", sagt Hans Reiner Meindl, Gesellschafter-Geschäftsführer der Glashütte Lamberts. Denn die nächste Gelegenheit für ein größeres Fest gäbe es dann erst zum 125. Geburtstag der 1906 errichteten Ofenhalle - also in 14 Jahren. Mit der Jubiläumsveranstaltung - mit einem Festakt in der Aula des Klosters - verfolgt der Traditionsbetrieb vor allem ein Ziel: Vor allem auf nationaler Ebene wollen die Glasmacher zeigen, dass in Waldsassen noch mundgeblasenes Glas gefertigt wird, das Geschäft relativ gut floriert "und dass es auch weiter geht", so Meindl im Gespräch mit Oberpfalz-Medien.Vergangenes Jahr hatte Lamberts ein internationales Glas-Symposium veranstaltet und im Stiftland Gäste aus aller Welt begrüßt - ebenfalls vor diesem Hintergrund. Die jetzt anstehende Veranstaltung sei eine "Folgeerscheinung", wie Meindl sagt. Lamberts sei im Nationalen verankert - in der Region, im Bayern, in Deutschland. Gesellschafter der Glashütte Lamberts ist seit 2009 die Familie Meindl. Sie hält das Unternehmens-Schiff trotz widriger Umstände auf Kurs. "Da haben viele mitgearbeitet", resümiert Geschäftsführer Hans Reiner Meindl, der in wenigen Tagen 60. Geburtstag feiert. Das Schiff benötige den Kapitän manchmal und oftmals auch nicht. "Ich halte mich nicht für den, der hier die größte Leistung vollbracht hat", sieht Meindl die besonderen Verdienste bei den Glasmachern und den Leuten im Team, die das Glas verkaufen. "Jeder hat da seinen Beitrag geleistet." Für den Lamberts-Geschäftsführer war es nach eigener Einschätzung in den vergangenen siebeneinhalb Jahren wichtig, "dass wir aus einem tiefen Loch herausgekommen sind". Bei der Übernahme des Unternehmens sei ihm, Meindl, die schwierige Situation nicht bewusst gewesen. "Manchmal erfährt man manche Dinge erst nachher", erinnert sich der Firmenchef an 2009. "Wir haben Krisen überstanden, an die ich vorher überhaupt nicht gedacht habe." Zwei Jahre nach der Übernahme sei der Umsatz um weitere 25 Prozent eingebrochen. "Ich weiß heute nicht, wie wir das überlebt haben."Damals sei ein neuer Ofen errichtet worden - gleich nachdem das denkmalgeschützte Dach saniert war. Dabei unterstreicht Meindl, dass die Kosten zu 98 Prozent der vormalige Inhaber Stephan Lamberts übernommen hat. In dieser Zeit seien Leute ausgebildet worden, die der Betrieb wenig später wieder entlassen musste - 20 Mitarbeiter. "Der Ofen stand fast sechs Jahr kalt da draußen rum." Dies alles habe der Betrieb überstanden. "Wir haben uns wieder hoch gearbeitet." Seine persönliche Leistung sieht Meindl darin, dass er Verwaltung und Vertrieb "hinaus gehetzt" hat, "... zu jeder sich bietenden Gelegenheit - zu jedem Kunden, zu jeder Konferenz und zu allem, wo wir Öffentlichkeit hatten". Auch er, Meindl, sei viel unterwegs gewesen. Die Mannschaft sei zusammengeblieben und es seien auch wieder Leute eingestellt worden. Aktuell zählt die Glashütte 69 Mitarbeiter, 5 mehr als 2009. "Aber in der Zwischenzeit waren wir 84", informiert Meindl. Und erklärt, das die Hütte inzwischen froh sei über den neuen Ofen. In der Vergangenheit sei ein Fundament geschaffen für ein neues Bewusstsein auch bei Bauherren und Architekten: "Wenn die Konjunktur anzieht und Projekte auftauchen, dann ist die fast logische Schlussfolgerung: "Das machen wir mit Lamberts-Glas." (Hintergrund)