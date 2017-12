Wirtschaft Waldsassen

19.12.2017

16

0 19.12.201716

Neualbenreuth/Waldsassen. Für den Ausbau des Kurwegenetzes in Neualbenreuth/Sibyllenbad bewilligte die Regierung der Oberpfalz im Auftrag des Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie als Projektförderung einen Zuschuss in Höhe von bis zu 109 645 Euro. Für die Sanierung der Kurpromenade beim Sibyllenbad gibt es eine Finanzspritze in Höhe von bis zu 225 779 Euro. Für die Einrichtung einer neuen Tourist-Info im Rathaus Waldsassen bewilligte die Regierung als Projektförderung Fördermittel in Höhe von bis zu 399 632 Euro. Den Gästen soll dort künftig in einem "angemessenem Ambiente" eine attraktive Anlaufstelle präsentiert werden. Die Mittel stammen aus der bayerischen Tourismusförderung.