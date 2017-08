Freizeit Waldthurn

03.08.2017

03.08.2017

Pfarrer souverän beim Bierfass-Anzapfen

Waldthurn . (fvo) Mit einem Gottesdienst feierte Prodekan Pfarrer Marek Baron am Dienstag in der Pfarrkirche St. Sebastian 50. Geburtstag. Mit Dekan Alexander Hösl und Diakon Janusz Subartowicz zog er unter den Orgelklängen von Georg Schmidbauer ins Gotteshaus ein.Danach marschierte ein langer Zug angeführt von der Trachtenkapelle unter Leitung von Josef Pflaum senior mit den Vereinen zur Feier im Pfarrheim. Pfarrgemeinderat, Bürgermeister und die Vereinsgemeinschaft überreichten Geschenke in Form von "Unterstützungen" für die Israelreise. Barons Freund und Mitbruder, Geistlicher Rat Antony Soosai aus Neukirchen zu St. Christoph, sang mit den Gästen "Happy Birthday" und legte dem Jubilar ein indisches Begrüßungstuch um.Zuvor hatte Gabi Holfelner vom Katholischen Frauenbund, Baron mit einem blauen Frauenbund-Tuch überrascht. "Ich bin überwältigt, dies ist mein letzter Geburtstag, den ich in Waldthurn feiere. Die Dankbarkeit euch gegenüber werde ich immer in meinem Herzen tragen." Den ganzen Tag habe ihn beschäftigt, dass er das Fass Geburtstagsbier anzapfen müsse, was ihm etwas Kopfzerbrechen bereitet habe. Mit Bürgermeister Josef Beimler bewältigte er aber auch diese Aufgabe mit drei Schlägen souverän und der Gerstensaft floss.