09.08.2017

"Gloser-Hans" ein Tausendsassa

Waldthurn . (fvo) Johann Frischholz hat in seinem Leben schon viel geleistet. Er war Landwirt, Rinderzüchter, Schweinemäster, Wegebaumeister, Feldgeschworener, Kirchenverwalter, Mesner und Friedhofsverwalter. Ihm gehören das Kartoffel- und Technikmuseum sowie die Bruder-Klaus-Kapelle. Der "Gloser-Hans" feierte am Sonntag auf dem Fahrenberg und einen Tag später an seinem Anwesen 80. Geburtstag.Nach dem Sonntagsgottesdienst spielte die Blaskapelle Waldkirch dem Jubilar ein Ständchen. Er wurde am 6. August 1937 in Waldthurn geboren. "Wir waren zwei Buben und drei Mädchen" sagte er. Der frühere Gloser-Hof befand sich gegenüber der heutigen Pfarrkirche in Waldthurn, Ende der 1950er Jahre siedelte Frischholz aus und baute ein Haus an der Vohenstraußer Straße. Frischholz besuchte die Volksschule im alten, mittlerweile abgerissenen Rathaus, die Klasse musste ein halbes Jahr nach Lennesrieth, weil die SS im Rathaus einquartiert wurde.Im Mai 1966 heiratete er seine Frau Maria . Die Kinder Johannes , Monika , Josef , Barbara und Paulus sowie die sechs Enkel gratulierten. Bürgermeister Josef Beimler und Pater Rafal Burnicki wünschten ebenfalls alles Gute. Gerlinde Müller schloss sich für den Pfarrgemeinderat an, Anita Wüst und Thomas Schell für Kolping. Andreas Troidl sowie Bernhard Meier traten für die Feuerwehr und Georg Bocka für die CSU an. Petra Müller und Josef Arnold machten für den OWV die Aufwartung.