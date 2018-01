Freizeit Waldthurn

03.01.2018

6

0 03.01.2018

Das Waldthurner Heimatfestjahr ist endgültig vorbei. Im Abschlussgottesdienst gibt es noch einmal einen musikalischen Höhepunkt.

Großer Beifall für die Musiker Das Orchester, das den Chor durch die Pastoralmesse begleitete, setzte sich wie folgt zusammen: Georg Schmidbauer (Orgel), Sophia Mäckl und Jonas Kraus (Trompete), Willibald Wirth (1. Violine), Simone Puff, Josef und Franz Lindner, Winfried Siller (2. Violine), Jutta Steiner (Cello) und Hans Pausch (Kontrabass), Johannes Pflaum und Julia Mäckl (Klarinette), Julian Steiner (Tenorhorn) sowie Monika Stahl (Querflöte). Nach dem Abschlusssegen von Pfarrer Norbert Götz brandete der Applaus der vielen begeisterten Zuhörer auf. (fvo)

In der Silvester-Festmesse feierte die geistliche Gemeinde den Jahresabschluss und der Markt das Ende eines ereignisreichen Festjahrs. Pfarrer Norbert Götz zog unter den Orgelklängen von Georg Schmidbauer mit den Kommunionhelfern Betty Beer, Horst Pleyer und den Ministranten in die Pfarrkirche.Mit Blick auf die Empore, die mit Sängern und Musikern überfüllt war, freute er sich, dass der Heimatfest-Projektchor auch den Abschlussgottesdienst begleitete. Zur 800-Jahr-Feier war das Ensemble unter Leitung von Manuela Grünauer gegründet worden. Der Chor brachte im Festgottesdienst im Juni Mozarts Spatzenmesse mit großem Orchester und Solopartien zu Gehör. Aus mehr als 50 Sängern verschiedener Chöre und Instrumentalisten hatte die Dirigentin damals einen herausragenden Klangkörper geformt.Viele auswärtige Gäste waren am Silvesterabend gekommen, um den Höhepunkt geistlicher Kirchenmusik mitzuerleben. Der Chor präsentierte die Pastoralmesse von Karl Kempter beeindruckend und stimmgewaltig. "Mir ist aufgefallen, dass es hier viele musikalische Talente gibt, die sich auch in der Kirche einbringen", freute sich Götz. Die Frage nach dem Glauben stelle sich auch am Ende des Jahres. "Ich tu' mich etwas schwer, dies zu beurteilen, weil ich nur einen Teil davon hier in Waldthurn miterlebt habe."Erfreulich sei, dass der Gottesdienstbesuch nicht rückläufig ist. Allerdings seien die gut 27 Prozent bei der Zählung im November durchaus ausbaufähig, schmunzelte der Seelsorger. 16 Kinder (4 von auswärts) wurden getauft, 25 Beerdigungen fanden statt, 13 Kommunionkinder gingen erstmals zum Tisch des Herrn und 10 Paare haben sich auf dem Fahrenberg und in Lennesrieth getraut. "Wenn heute das Fest der Heiligen Familie ist, wollen wir uns auch als Pfarrfamilie verstehen, in der wir zueinander stehen und wo Jesus in unserer Mitte ist", sagte Götz.