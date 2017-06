Freizeit Waldthurn

01.06.2017

(fvo) Welche Strecken sie angehen, wollten die drei Bürgermeister nicht preisgeben. An der Tennisanlage, dem Startpunkt zur 800-Meter-Strecke, gaben sich Bürgermeister Josef Beimler (CSU), Stellvertreter Roman Bauer (FWG) und Hans-Peter Reil (SPD) Tipps, um die Startnervosität zu überwinden. "Wir sind startklar", erklärt das Trio. Das gelte für das Heimatfest, das am Freitag, 9. Juni, beginnt, sowie für den einzigartigen Waldthurner Sternlauf.

In Ergänzung haben die Veranstalter der 800-Jahr-Feier den Slogan "Heimatfest Waldthurn, dou gemma hi" in "Waldthurner Sternlauf - dou renna ma hi" für Freitag, 16. Juni, geändert. Der Krieger- Soldaten- und Reservistenverein wird um 17 Uhr den Waldthurner Sternlauf mit einem Böllerschlag starten.Von den fünf Startpunkten Wampenhof, Skihütte an der Neuenhammerstraße, Fiedlbühl/Vohenstrauß, Albersrieth (Raiffeisenmarkt) und Tennisanlage starten Läufer oder Walker. Unter dem Motto "Lächeln statt hecheln" haben sie alle das gleiche Ziel - den Festplatz. Dort steigt eine Nudelparty, um 19 Uhr werden attraktive, sportliche Preise verlost. Anmeldung bis Freitag, 9. Juni, im Rathaus, Telefon 09657/9220350).