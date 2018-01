Freizeit Waldthurn

02.01.2018

11

0 02.01.201811

Für die Waldthurnerin Waltraud Kühnhauser beginnt Weihnachten schon im Sommer. Dies erfahren die Gäste bei der Krippen-Schau im Heimatmuseum.

"Wohl dem, der einen OWV hat", meinte Bürgermeister Josef Beimler im Heimatmuseum. Nun hatten die Verantwortlichen um Roman Bauer und Petra Reil zu einem besonderen Nachmittag eingeladen. Die vielen Besucher bestaunten die Schau, wobei die OWV-Mitglieder Plätzchen, Stollen und Glühwein kredenzten.Die jahrzehntelange Tradition dieser Weihnachtsausstellung um die Raunächte habe der verstorbene ehemalige Bürgermeister und OWV-Vorsitzende Franz Bergler stets mit viel Liebe gepflegt, seine Nachfolger führen dies engagiert weiter. Im Heimatmuseum könne man laut Beimler einige Stunden verbringen, bevor der Terminkalender des neuen Jahres wieder treibt.Die 15 Waldthurner Sänger mit Chorleiter Herwig Maier trugen mit ihrem Gesang zum Gelingen des Nachmittags bei. "Ihr singt nicht nur heute hier im Museum, sondern unterstützt uns auch bei der jährlichen Waldweihnacht", sagte Bauer und überreichte Maier eine Geldspende in Höhe von 100 Euro. Bauers Dank ging auch an Erwin Klotz, Heike, Mario und Hans Pflaum sowie Alois Bäumler, Helmut Glaser und Dominik Klos für die "Schaffung" des neuen Modells "Stationenweg zum Fahrenberg samt Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung".Besonders stellte Bauer die Arbeit von Kühnhauser in den Vordergrund. Sie denke schon im Sommer darüber nach, wie man zur Weihnachtszeit die Schau um- und neu gestalten könne. Mit Monika Bauer und Sabine Arlt sorge sie für ein weihnachtliches Ambiente im Museum. Diesmal habe Kühnhauser drei neue Krippen aus dem Weidener Stadtarchiv, der früheren Wirkungsstätte von Bergler, zusätzlich ausgeliehen. Es handelt sich um eine Tonkrippe aus Peru, ein koreanisches Exemplar und eine weiße Krippe aus einer oberpfälzischen Manufaktur. Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 7. Januar, täglich von 9 bis 16 Uhr zu besichtigen.